Rennes : Gourcuff accuse le coup... « Par Damien Da Silva - Le 14/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà sous pression, Rennes a vécu un cauchemar sur la pelouse de Guingamp (0-2) ce samedi à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1. De plus en plus contesté, l'entraîneur rennais Christian Gourcuff a accusé le coup en conférence de presse. "C’est un derby, on savait l’enjeu. Notre niveau n’a pas été suffisant. On avait beaucoup d’absents... On n'a pas eu assez de maîtrise. On a manqué de maturité face à l’intensité guingampaise. Je sais compter, on doit prendre des points. Ma situation ? Quand ça se terminera, ça se terminera, ce n’est pas l’objet", a lâché Gourcuff. Avec l'inquiétante 15e place au classement de Rennes, le technicien breton se retrouve en grand danger... Avec l'inquiétante 15e place au classement de Rennes, le technicien breton se retrouve en grand danger...

