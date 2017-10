L1 : St Etienne 3-1 Metz (fini)

Au terme d’une rencontre folle, Saint-Etienne a battu Metz (3-1) pour le compte de la 9e journée de Ligue 1.

Bien entrés dans cette partie, les Stéphanois se projetaient vers l’avant et Cabella trouvait le poteau sur une frappe croisée ! Malgré une domination des Verts, les Messins résistaient et ouvraient même le score sur une reprise de Diagne (0-1, 21e). Avec la possession du ballon, les Stéphanois tentaient de réagir mais butaient encore et encore sur un bloc défensif lorrain bien en place.

Après la pause, la physionomie de la partie n’évoluait pas avec une équipe de Saint-Etienne dominatrice mais sans inspiration. Avant l’heure de jeu, Metz était d’ailleurs proche de faire le break mais la frappe de Roux était détournée par Ruffier ! Longtemps en échec, l’ASSE parvenait enfin à égaliser sur un cafouillage repris à bout portant par Pajot (1-1, 74e). Après un but logiquement refusé à Soderlund pour un hors-jeu, Saint-Etienne bénéficiait d’un penalty pour une faute sur Silva... mais Dabo butait sur Kawashima ! Puis sur le corner suivant, Dabo se rattrapait en poussant Cafu à marquer contre son camp (2-1, 84e). Finalement, Maïga enfonçait le clou avec un ultime but (3-1, 90+4e). Quel scénario et quelle victoire arrachée par l’ASSE !