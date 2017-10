L1 : Lille 2-2 Troyes (fini)

Pourtant intéressant dans le jeu, Lille a été accroché par Troyes (2-2) à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1.

Après un hommage réalisé aux fans blessés à Amiens, les Lillois connaissaient un début de partie catastrophique avec l’ouverture du score de Darbion (0-1, 4e). Quelle défense affreuse du LOSC ! En difficulté sans le ballon, Lille relevait la tête dans le jeu et Araujo égalisait sur un centre d’El Ghazi (1-1, 12e). Relancés par ce but, les Lillois poussaient et multipliaient les vagues mais butaient sur un Samassa bien présent.

Au retour de la mi-temps, les hommes de Bielsa continuaient de développer un jeu offensif plaisant et mettaient sous pression l’ESTAC. Longtemps inefficaces, les Dogues s’évertuaient à apporter le danger sur le but adverse, mais la tête de Ponce passait juste à côté... Mais logiquement, Mendes récompensait le LOSC en trouvant la faille sur une frappe lointaine (2-1, 74e). Trop facile, Lille jouait avec le feu dans les derniers instants et concédait un penalty sur une faute d'Ié sur Niane. Sans trembler, Niane égalisait (2-2, 90+2e) et décrochait le nul pour l'ESTAC !