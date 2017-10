PSG : Mbappé sauvé par sa passe décisive

Lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à Dijon (2-1) ce samedi à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1, l'attaquant parisien Kylian Mbappé (18 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 avec Paris SG cette saison) n'a pas brillé. Très discret en première période, l'international français s'est réveillé après la pause et a sauvé une performance moyenne avec une passe décisive sur le but de la victoire de Thomas Meunier. Suffisant pour être noté 5/10 par la rédaction de Maxifoot.

"Avec la lourde responsabilité de remplacer Cavani, absent, à la pointe de l'attaque, le Français a été décevant pendant longtemps avec un impact réduit. Peu trouvé, il a été totalement muselé par un Djilobodji impressionnant en première période. Bien mieux après la pause, il n'a pas été en réussite avec des duels perdus face à Reynet. Il aura eu le mérite de se réveiller... et a été récompensé avec cette passe décisive pour Meunier sur le but de la victoire", peut-on lire dans le Débrief et Notes de Dijon-PSG ().