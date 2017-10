PSG : un Neymar très poussif...

Lors de la 9e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est imposé difficilement sur la pelouse de Dijon (2-1) ce samedi. Peu inspiré sur cette rencontre, l'attaquant parisien Neymar (25 ans, 6 matchs et 6 buts en L1 cette saison) a déçu et a été noté 4,5/10 par la rédaction de Maxifoot.

"Le Brésilien n'était pas dans le coup ce samedi ! Comme pour Mbappé, c'est sans aucun doute son plus mauvais match sous les couleurs du PSG. Invisible pendant une bonne demi-heure, il s'est seulement distingué par deux fautes et un carton jaune... Par la suite, il a eu quelques accélérations avec notamment un super ballon donné à Mbappé. Finalement, l'attaquant a été déterminant avec une frappe repoussée par Reynet sur Meunier pour son premier but. On notera son repli défensif inexistant, qui n'a pas été un cadeau pour Berchiche... Poussif", peut-on lire dans le Débrief et Notes de Dijon-PSG ().