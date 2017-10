Dijon : les gros regrets de Reynet

Au terme d'une performance courageuse, Dijon a été dominé par le Paris Saint-Germain (1-2) ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1. Auteur d'une superbe prestation, le gardien dijonnais Baptiste Reynet (26 ans, 8 matchs en L1 cette saison) n'a pas caché sa déception par rapport à ce revers.

"C’est plus dur de perdre dans ses conditions. On s’est battus tout le match. On a prouvé qu’on pouvait rivaliser avec Paris, même si ce n’était pas un grand PSG. On arrive à revenir d’une manière extraordinaire et derrière on encaisse ce but sur un moment d’inattention. C’est dommage. (...) Si on continue comme ça, je suis sûr qu'on va se maintenir", a lancé le portier sur Canal +.

Provisoirement 17e au classement, Dijon devra afficher ce visage combatif pour avoir une chance de se maintenir.