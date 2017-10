L1 : Dijon 1-2 Paris SG (fini)

Malgré un but incroyable de Jeannot, Dijon a été battu par le Paris Saint-Germain (1-2) ce samedi pour le compte de la 9e journée de Ligue 1.

Dans un stade plein, le PSG réalisait une bonne entame, mais la DFCO ne se laissait pas intimider en affichant une belle agressivité. Malgré le mordant des Dijonnais, les Parisiens reprenaient par la suite le contrôle du jeu et Reynet devait s’employer sur une frappe de Di Maria. Pendant de longues minutes, les hommes d’Emery n’avaient aucune maîtrise et étaient considérablement gênés par leurs adversaires.

Peu tranchants, les Parisiens balbutiaient leur football, à l’image d’un duo Mbappé - Neymar invisible, et Marié donnait un frisson aux supporters du DFCO sur une reprise trop croisée. Dans la foulée, Areola était même obligé de dévier une tentative dangereuse de Kwon ! Avant la pause, Paris se procurait la plus grosse occasion du match mais le coup-franc d’Alves heurtait la barre.

Sûrement secoués à la pause par Emery, les Parisiens semblaient revenir avec d’autres intentions avec une énorme situation devant la cage de Reynet finalement contrée par les Dijonnais ! Immédiatement, le DFCO répondait avec un retourné de Djilobodji dans la surface détourné par Areola. Quel arrêt !

Mais le PSG allait mieux. Après un raté incroyable de Di Maria qui ne cadrait pas devant le but vide, Mbappé se procurait une belle occasion mais son tir s’envolait au-dessus de la cage adverse. De plus en plus entreprenant, le club de la capitale poussait et Marquinhos, d’une tête sur la barre, puis Mbappé, avec deux duels perdus face à Reynet, manquaient d’ouvrir le score. Une parade sensationnelle du portier du DFCO face à Mbappé !

Mais à force de pousser, le PSG trouvait la faille et Meunier profitait d’un ballon renvoyé par Reynet sur un tir de Neymar pour ouvrir le score (0-1, 70e). En maîtrise par la suite, les Franciliens profitaient des difficultés des Dijonnais pour faire tourner le ballon. Alors qu’une victoire du PSG se profilait tranquillement, Jeannot inscrivait un but hallucinant sur une volée limpide de 35 mètres (1-1, 87e) ! Quel but ! Quel coup de tonnerre ! Dans les dernières secondes, Meunier profitait d'un centre de Mbappé pour offrir la victoire aux siens d'une frappe puissante (1-2, 90+2e). Quel scénario !