Ang. : City régale 7-2, Chelsea chute !

Quelle démonstration ! A l’occasion de la 8e journée de Premier League, Manchester City a surclassé Stoke City (7-2) ce samedi ! Après des buts de Jesus (17e), Sterling (19e) et D. Silva (27e), les Citizens ont eu peur après la réduction du score de Diouf (44e) puis le but contre son camp de Walker (47e). Mais après, la machine City s’est mise en route avec un festival ponctué par des réalisations de Jesus (55e), Fernandinho (60e), Sané (62e) et B. Silva (79e). Quel match !

Dans le même temps, Chelsea a chuté à la surprise générale sur la pelouse de Crystal Palace (1-2). Malgré le but de Bakayoko (18e), les Blues ont réalisé une performance décevante. De son côté, Tottenham a dominé Bournemouth (1-0) sur un but d’Eriksen (47e). Au classement, City reprend sa place de leader alors que Tottenham et Chelsea occupent respectivement la 3e place et la 4e position.