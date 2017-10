PSG : Emery, Krychowiak en rajoute une couche

Après une première saison très difficile au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Grzegorz Krychowiak (27 ans, 4 matchs en Premier League cette saison) a été prêté pour un an à West Bromwich Albion. Déçu par l'entraîneur parisien Unai Emery (voir ici), l'international polonais a encore chargé le technicien espagnol.

"J’ai parlé avec le coach de ma situation mais à chaque fois que je lui parlais, j'étais déçu. Je sentais qu’on ne me disait pas la vérité, je ne comprends pas pourquoi. Le coach me connaît très bien, on a travaillé ensemble pendant deux ans à Séville et il m’a conseillé ensuite de venir au PSG, où je ne joue pas. Maintenant, je rejoue, et c’est très important lors d’une année de Coupe du monde", a commenté Krychowiak pour The Telegraph.

En Angleterre, l'ancien Rémois retrouve du temps de jeu et du plaisir.