Bordeaux : Laborde n'accuse pas le coup « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 14/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire la saison dernière, Gaëtan Laborde (23 ans, 5 apparitions en L1 cette saison) doit le plus souvent se contenter du banc à présent. Mais l'attaquant bordelais n'accuse pas le coup. "C’est le coach qui fait ses choix. Moi, je pense être dans la continuité de la saison dernière. Maintenant, il y a eu un mercato, il y a eu des choix. C’est à moi de travailler encore plus pour récupérer ma place. Forcément, ce n’est pas facile. Je pense avoir connu beaucoup de coups durs et des moments difficiles dans ma vie et dans ma carrière… Donc je vis ça plutôt bien parce que sur le terrain, je n’ai rien à me reprocher donc c’est toujours plus facile de vivre avec ça", a indiqué Laborde sur Gold FM. Si la situation n'évolue pas d'ici janvier, la question d'un départ se posera alors forcément cet hiver. Si la situation n'évolue pas d'ici janvier, la question d'un départ se posera alors forcément cet hiver.

