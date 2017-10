Rennes : Gourcuff ne sautera pas ce soir

Seulement 15e de Ligue 1 après 8 journées, le Stade Rennais se déplace à Guingamp ce samedi (20h) avec un Christian Gourcuff en sursis. Mais à en croire René Ruello, l'entraîneur des Rouge et Noir ne sautera pas ce soir en cas de défaite.

"Une défaite à Guingamp fatale à Gourcuff ? Bien sûr que non. À Guingamp, on peut gagner, on peut perdre, c'est comme ça. Il n'est pas en danger du tout. Après, on vit un départ insatisfaisant, frustrant, même s'il y a eu des circonstances non pas atténuantes, mais qui fournissent quelques explications. On n'a pas été gâtés par l'arbitrage, et même plus que ça sur des matchs où, même si on ne dit rien parce qu'on respecte les arbitres, ç'a été lourd de conséquences. On a aussi une part de responsabilité dans certains matchs que l'on aurait sans doute dû gagner et qu'on n'a pas gagnés par notre faute. J'emploie un nous collectif", avance le président rennais dans L'Equipe.

De quoi être un peu plus serein pour Gourcuff ( voir la brève du jeudi 12/10 ).