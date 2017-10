Lyon : Aulas et le formidable Mariano « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 14/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Nabil Fekir a attiré tous les projecteurs vendredi en livrant une prestation XXL face à Monaco, Mariano (24 ans, 9 matchs et 7 buts en L1 cette saison) s'est lui aussi mis en évidence. Toujours obsédé par le but, l'avant-centre lyonnais s'est également distingué en affichant un jeu collectif pas encore vu jusqu'ici. "Pour moi il est formidable parce qu'il a démontré ce soir un engagement physique et une volonté d'aller au bout extraordinaires, s'enflammait Jean-Michel Aulas après la rencontre. Il a aussi montré sa faculté à combiner, à jouer dans les petits espaces, ce que beaucoup disaient prématurément qu'il ne savait pas faire. Quand on nous a dit à Madrid que Mariano était le joueur qu'il fallait prendre, je remercie celui (Zinedine Zidane) qui nous a dit ça. Je remercie aussi Mariano parce qu'il fait de très bons matchs." Sous le charme le président lyonnais. Sous le charme le président lyonnais.

News lue par 9225 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+