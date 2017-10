Chelsea : Kanté, le "gros problème" de Conte « Par Eric Bethsy - Le 14/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Blessé aux ischio-jambiers samedi dernier, lors de la victoire de l’équipe de France en Bulgarie (1-0), le milieu de Chelsea N’Golo Kanté (26 ans, 7 matchs et 1 but en Premier League cette saison) sera absent pendant environ trois semaines. Pour le manager des Blues Antonio Conte, c’est une très mauvaise nouvelle. "D'après le scanner précédent, il sera absent entre 20 et 25 jours, a annoncé le technicien italien. Dans ce genre de situation, nous devons faire très attention. Il va passer un nouveau scanner la semaine prochaine pour bien comprendre la situation, et pour voir si les résultats des examens sont meilleurs. Mais évidemment c'est une grosse perte. Et ça nous pose un gros problème." Sans le travail de récupération du Français, Chelsea risque de souffrir dans l’entrejeu. Sans le travail de récupération du Français, Chelsea risque de souffrir dans l’entrejeu.

News lue par 10863 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+