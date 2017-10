Man Utd : le plan de Mourinho pour Martial « Par Eric Bethsy - Le 14/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré de bonnes prestations, l’attaquant de Manchester United Anthony Martial (21 ans, 6 apparitions et 3 buts en Premier League cette saison) ne parvient pas à s’imposer dans l’équipe type de José Mourinho. La raison ? Le manager mancunien a un plan précis pour le Français qu’il veut faire évoluer à sa manière. "Je tente toujours d'améliorer le joueur pour qu'il entre dans une nouvelle phase, a confié le Portugais à SFR Sport. On passe d'une forme d'éloignement émotionnel à une proximité de plus en plus forte, à une connaissance de plus en plus grande, à une compréhension de mes exigences en tant qu'entraîneur, à une connaissance aussi de ses propres caractéristiques." "Qu'il soit titulaire ou remplaçant, il faut qu’il devienne un joueur important à chaque match cette saison, a poursuivi le technicien. Et on arrivera assurément à l'étape finale où il sera proche d'un 'produit fini', ce qui est impossible à son âge. C'est un grand potentiel qu'il faut absolument transformer en un joueur complet." Reste à savoir à quelle étape se situe Martial dans le programme de son coach. Reste à savoir à quelle étape se situe Martial dans le programme de son coach.

