Monaco : Subasic plaide coupable « Par Eric Bethsy - Le 14/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En difficulté face à l’Olympique Lyonnais (défaite 3-2) vendredi en championnat, le gardien de l’AS Monaco Danijel Subasic (32 ans, 7 matchs en L1 cette saison) a commis deux énormes erreurs. Celle que l’on retient le plus, c’est évidemment sa mauvaise anticipation sur le coup franc décisif de Nabil Fekir côté ouvert à la 95e minute. Lucide, le Croate ne s’est pas caché. "Je suis responsable du troisième but, a reconnu le portier monégasque après la rencontre. Pour moi, un gardien doit arrêter ce coup franc. Il n'y a pas d'excuse à avoir. Quand je suis responsable, je suis responsable, c'est comme ça." Rappelons que Subasic avait déjà frôlé le but gag lorsque le Lyonnais Mariano Diaz a dévié son dégagement sur le poteau en première période. Rappelons que Subasic avait déjà frôlé le but gag lorsque le Lyonnais Mariano Diaz a dévié son dégagement sur le poteau en première période.

News lue par 7229 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+