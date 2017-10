Lyon : Aulas tout sourire Par Pierre-Damien Lacourte - Le 13/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une défaite et quatre nuls, l'Olympique Lyonnais s'est ressaisi en dominant Monaco 3-2. De quoi rendre Jean-Michel Aulas particulièrement heureux. "C'est important pour l'institution parce que si l'entraîneur est heureux, et il le mérite, tout le monde est heureux. Tout pouvait se passer ce soir... On pouvait faire nul et même perdre et finalement on gagne. C'est une victoire contre le champion de France. Mis à part une banderole, le public a été extraordinaire. On a vu du jeu et une solidarité de tous les instants. Franchement je suis très heureux des trois points et de la manière", a réagi après la rencontre le président des Gones au micro de Canal+ Sport.

