Monaco : Lopes veut vite oublier

Auteur d'un bon match, Rony Lopes (21 ans, 9 matchs et 2 buts en L1 cette saison) s'est toutefois incliné 3-2 avec Monaco à Lyon. Le milieu offensif portugais veut maintenant vite oublier.

"On a eu les occasions pour marquer en deuxième mi-temps mais on n'a pas réussi. Et on prend ce but à la dernière minute, c'est difficile... Il faut tourner la page parce que la Ligue des Champions arrive vite", a réagi l'ancien Lillois au micro de Canal+ Sport après la rencontre.