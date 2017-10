L1 : Lyon 3-2 Monaco (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 13/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d'un match spectaculaire, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 3-2 face à l'AS Monaco ce vendredi, en match d'ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Passeur décisif et double buteur, Nabil Fekir aura été le grand artisan de ce magnifique succès des Gones. Les Lyonnais pouvaient prendre très tôt l'avantage dans ce match mais c'est le poteau qui repoussait la tête à bout portant de Tousart. Puis c'est Mariano qui trouvait le montant en venant contrer un Subasic bien trop sûr de lui et à deux doigts de se faire punir. A force de pousser, les Lyonnais finissaient logiquement par trouver la faille. Sur un centre de Fekir, Mariano, au second poteau, reprenait victorieusement (1-0, 11e). Malmené, le champion de France avait toutefois la bonne idée de réagir sans tarder. Lancé en profondeur, Rony Lopes s'en allait ajuster Anthony Lopes (1-1, 17e). Mais sur une passe de Mendy, Fekir devançait Kongolo et ajustait Subasic (2-1, 23e). Et encore une fois, Monaco revenait rapidement. Titulaire, Adama Traoré remerciait Jardim en décochant une mine à l'entrée de la surface dans la lucarne (2-2, 34e). Incroyable. Au retour des vestiaires, le club de la Principauté pouvait prendre l'avantage mais Diakhaby sauvait sur sa ligne devant Keita Baldé. Puis c'est Adama Traoré qui manquait un "penalty". Dans l'autre camp, c'est Subasic qui mettait Mariano, pourtant en position idéale pour marquer, en échec. Puis c'est le poteau qui repoussait un coup franc des 30 mètres du même Mariano, pas verni sur ce coup. Bien que mécontent des résultats actuels de son équipe, le public lyonnais ne pouvait pas être déçu du jeu proposé ce soir. En fin de rencontre, Fekir, définitivement revenu à son meilleur niveau, pensait offrir la victoire à l'OL mais le capitaine lyonnais était hors-jeu d'un tibia. Mais l'international tricolore avait une dernière chance sur coup franc. Et cette fois, c'était la bonne (3-2, 95e) ! Le Groupama Stadium jubilait, Leonardo Jardim n'en croyait pas ses yeux. Grâce à ce succès, le club rhodanien grimpe provisoirement sur le podium et revient à 3 points de son adversaire du jour, toujours dauphin du PSG en déplacement à Dijon samedi. Toujours très critiqué, Bruno Genesio va respirer un peu mieux ces prochains jours. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

News lue par 6890 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+