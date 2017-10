Man City : l'offre préparée pour A. Sanchez « Par Romain Rigaux - Le 13/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Jeudi, Arsène Wenger a annoncé que Mesut Özil et Alexis Sanchez (28 ans, 5 matchs en Premier League cette saison), en fin de contrat en juin prochain, pourraient partir lors du prochain mercato hivernal (voir ici). L'information n'a pas échappé à Manchester City qui a l'intention de repasser à l'action en janvier pour l'attaquant chilien. Mais le club mancunien se montrera beaucoup moins généreux que cet été. Selon le Daily Mirror, les Skyblues n'ont pas l'intention de dépasser les 22 millions d'euros pour racheter les six derniers mois de contrat du Gunner. C'est nettement moins que les 65 millions d'euros proposés dans les dernières heures du mercato estival. Cela reste tout de même une belle somme pour un joueur qui sera libre six mois plus tard. Mais sera-t-elle suffisante pour convaincre Arsenal ? Le club londonien a pris le risque de le garder cet été et pourrait juger préférable de le conserver six mois de plus en faisant une croix sur une vingtaine de millions d'euros... Cela reste tout de même une belle somme pour un joueur qui sera libre six mois plus tard. Mais sera-t-elle suffisante pour convaincre Arsenal ? Le club londonien a pris le risque de le garder cet été et pourrait juger préférable de le conserver six mois de plus en faisant une croix sur une vingtaine de millions d'euros...

