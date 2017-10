Espagne : Iniesta, stop après le Mondial ?

Espagne : Iniesta, stop après le Mondia l ? « Par Romain Rigaux - Le 13/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La Coupe du monde 2018 sera sans doute la dernière compétition internationale disputée par Andrés Iniesta (33 ans) avec l'Espagne. Le milieu de terrain du FC Barcelone fait comprendre qu'il arrêtera la sélection après le Mondial. "Oui je suis réaliste. Il y a de fortes chances que ce Mondial soit mon dernier rendez-vous avec la sélection. Je suis conscient du moment que je vis, de mon âge et de tout ce qui va avec, mais nous verrons comment ça évolue. Il reste de nombreux mois avant la Coupe du monde et j’espère être en Russie. A partir de ce moment, on évaluera tout ça", a confié le Blaugrana au quotidien catalan Sport. Iniesta totalise 121 sélections et 12 buts avec la Roja. Iniesta totalise 121 sélections et 12 buts avec la Roja.

