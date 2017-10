Strasbourg : Da Costa veut "faire mal" à l'OM « Par Romain Lantheaume - Le 13/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avant-dernier de Ligue 1 et sur une série de 6 matchs sans victoire, Strasbourg tentera de se relancer dimanche (21h) à domicile face à l’Olympique de Marseille en clôture de la 9e journée. Pour l’attaquant Nuno Da Costa (26 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison), le promu a les moyens de surprendre l’actuel 3e du championnat. "Ce n'est pas une équipe qui n'a pas de faiblesses, ils ne sont pas parfaits. Donc ça va être à nous d'exploiter au mieux leurs erreurs et de leur faire mal, a lancé l’Alsacien sur le site officiel de son club. On a réussi à se mettre au niveau contre Lille (3-0), pourquoi on ne le ferait pas contre Marseille ?" Il s’agira d’un match particulier pour l’ancien Valenciennois qui a grandi en Provence et qui a toujours eu un faible pour l’OM. Il s’agira d’un match particulier pour l’ancien Valenciennois qui a grandi en Provence et qui a toujours eu un faible pour l’OM.

