Gaz. Ajaccio : licencié pour 35 min de retard !

Gaz. Ajaccio : licencié pour 35 min de retar d !

Par Romain Lantheaume - Le 13/10/2017

Pour Robert Maah (32 ans), la pilule ne passe pas ! Mardi, le GFC Ajaccio a annoncé le licenciement de l'attaquant pour faute grave. Mais la sanction paraît disproportionnée au regard des faits qui sont reprochés au joueur. "En marge du match face à Sochaux (1-0, le 8 septembre, ndlr), j'ai été en retard de trente-cinq minutes à la séance vidéo, je l'admets. C'est une erreur. Mais en aucun cas cela ne constitue une faute grave. C'est une ineptie totale, a dénoncé le Corse dans les colonnes de L'Equipe. C'est la seule chose qu'on me reproche ! Il faut être sérieux, même en ex-URSS, ils ne faisaient pas ça ! (…) C'est dégradant d'être traité de la sorte." "Les faits sont plus complexes que ceux présentés par le joueur. Il a gravement perturbé l'organisation de notre club par son comportement irresponsable et non compatible avec le football professionnel", a rétorqué le président du club, Olivier Miniconi. L'affaire ne devrait pas en rester là puisque Maah a saisi les prud'hommes.

