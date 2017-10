Lyon : F. Mendy et la concurrence avec Marçal « Par Romain Lantheaume - Le 13/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Remplaçant en début de saison, Ferland Mendy (22 ans, 4 matchs en L1 cette saison) est parvenu à prendre l’ascendant sur Fernando Marçal (28 ans, 4 matchs en L1 cette saison) au poste de latéral gauche ces dernières semaines à l’Olympique Lyonnais. Du coup, forcément, l’ancien Havrais estime que la concurrence avec le Brésilien se passe bien. "Je le vis bien puisque je joue !, a plaisanté le Gone sur le site officiel de l’OL. Je m’attends à faire le maximum de matchs. Quand le coach fait appel à moi, je dois répondre présent, donner le meilleur de moi-même. Dans le foot, quel que soit le club, il y a toujours de la concurrence. C’est une bonne chose car ça nous oblige à nous donner à fond. Il faut travailler encore et encore pour avoir le plus de temps de jeu possible. Je n’ai pas de pression supplémentaire, je m’entends très bien avec Fernando : celui qui joue c’est celui qui le mérite le plus." L’ancien espoir du Paris Saint-Germain devrait débuter l’affiche de la 9e journée de Ligue 1 face à l’AS Monaco ce vendredi (20h45). L’ancien espoir du Paris Saint-Germain devrait débuter l’affiche de la 9e journée de Ligue 1 face à l’AS Monaco ce vendredi (20h45).

