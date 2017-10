TFC : Dupraz, "l'ami des arbitres" « Par Romain Rigaux - Le 13/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La Goal Line Technology n'a pas totalement convaincu en France en raison de quelques bugs survenus ces derniers mois. Mais elle a ses défenseurs, à l'image de l'entraîneur toulousain Pascal Dupraz. "Il y a certainement des réglages à faire mais ça met moins les arbitres dans l’embarras. Et comme je suis l’ami des arbitres, on fait tous partie de la même famille, tout ce qui est fait pour leur faciliter la tâche, je l’encourage aussi", a déclaré le coach du TFC en conférence de presse jeudi. Lors de Rennes-Caen (0-1), le 30 septembre, la Goal Line Technology avait annoncé par erreur un but rennais à cause de drapeaux obstruant le champ des caméras, selon un communiqué de la LFP. Le but avait ensuite été annulé par l'arbitre. Lors de Rennes-Caen (0-1), le 30 septembre, la Goal Line Technology avait annoncé par erreur un but rennais à cause de drapeaux obstruant le champ des caméras, selon un communiqué de la LFP. Le but avait ensuite été annulé par l'arbitre.

News lue par 4310 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+