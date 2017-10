Naples : Mertens n'est pas Maradona « Par Romain Lantheaume - Le 13/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Flamboyant avec Naples depuis son repositionnement comme avant-centre il y a un an, Dries Mertens (30 ans, 7 matchs et 7 buts en Serie A cette saison) a récemment été comparé à Diego Maradona par le magazine Il Guerin Sportivo. Mais le Belge, lucide, refuse d’être mis en comparaison avec l’Argentin, véritable dieu vivant au San Paolo. "Maradona est une légende. On peut nous comparer au niveau du nombre de buts mais pas au niveau du jeu, a coupé court l’ancien joueur de La Gantoise au micro de la RTBF. Cette comparaison ne peut que me faire plaisir mais j'ai beaucoup de respect. Maradona a fait l'histoire du football. Moi, je suis à un autre niveau. Je suis Dries et je veux garder les pieds sur terre." Avec 28 buts inscrits en 2017 toutes compétitions confondues, le Napolitain est le 9e joueur le plus prolifique dans les grands championnats européens sur l’année civile. Avec 28 buts inscrits en 2017 toutes compétitions confondues, le Napolitain est le 9e joueur le plus prolifique dans les grands championnats européens sur l’année civile.

