Lyon : Aouar a très faim

En raison des performances décevantes de l’ailier Memphis Depay (23 ans, 7 matchs et 2 buts en L1 cette saison), l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Bruno Genesio lui a préféré le milieu offensif Houssem Aouar (19 ans, 3 apparitions et 1 but en L1 cette saison) au coup d'envoi de deux des trois derniers matchs. Et le jeune Gone préfère annoncer la couleur : il espère bien continuer à supplanter le Néerlandais dans le onze de départ.

"J'ai compris que pour espérer prendre la place d'un titulaire, il fallait que je sois vraiment au-dessus, a lancé le Français dans les colonnes de L’Equipe. J'ai donc bossé encore plus, je restais après les séances et j'ai mis de l'impact dans celles-ci. Il (l’un des entraîneurs adjoints, Claudio Caçapa, ndlr) me disait qu'il ne me manquait qu'une opportunité de m'exprimer. Il fallait juste que je sois prêt à la saisir dès qu'elle s'offrirait à moi."

L’ancien international U17 tricolore est encore pressenti pour débuter à la place du Batave ce vendredi (20h45) face à l’AS Monaco en ouverture de la 9e journée de Ligue 1 ( voir la brève de 08h22 ).