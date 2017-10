Bayern : Müller a déjà retrouvé la pêche « Par Romain Lantheaume - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Officiellement de retour sur le banc du Bayern Munich depuis vendredi dernier, l’entraîneur Jupp Heynckes tente de redynamiser un groupe fragilisé par le début de saison décevant. Et le technicien de 72 ans obtient des premiers retours encourageants à en croire le capitaine bavarois, Thomas Müller (28 ans, 7 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison). "Le feu sacré est toujours là chez Jupp Heynckes, il a diffusé beaucoup d'énergie depuis lundi, avec son équipe d'entraîneurs, a expliqué l’attaquant allemand à l’AFP. Un changement d'entraîneur permet toujours de libérer de l'énergie, et je pense que nous, les joueurs, nous devons maintenant donner beaucoup de nous-même. Il n'y a plus d'excuses." Première pour Heynckes samedi (15h30) contre Fribourg en Bundesliga. Première pour Heynckes samedi (15h30) contre Fribourg en Bundesliga.

