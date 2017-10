OM : le loyer du Vélodrome confirmé « Par Romain Lantheaume - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme prévu depuis plusieurs mois, l'OM et la ville de Marseille se sont mis d'accord sur une nouvelle convention concernant le stade Vélodrome. Celle-ci a été présentée ce jeudi au conseil municipal qui doit la voter lundi prochain, indique le journal régional La Provence. Comme pressenti, le montant du loyer est en hausse puisque le club phocéen paiera désormais une part fixe de 5 millions d'euros par an et une part variable pouvant faire grimper la note entre 6 et 9 millions d'euros maximum, en fonction des résultats sportifs, de la billetterie, de la publicité et des hospitalités. L'accord porte sur 3 ans, mais il pourra être reconduit pour une durée maximum de 6 ans en tout. Autre point important : la construction d'un musée à la gloire de l'OM est envisagée. La ville est prête à le financer à hauteur de 3 M€ et les bénéfices seraient partagés entre les deux parties. Autre point important : la construction d'un musée à la gloire de l'OM est envisagée. La ville est prête à le financer à hauteur de 3 M€ et les bénéfices seraient partagés entre les deux parties.

News lue par 4622 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+