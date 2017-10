OM : Luiz Gustavo prévient le PSG et Neymar

Le 22 octobre, l'Olympique de Marseille va recevoir le Paris Saint-Germain pour le Clasico de la 10e journée de Ligue 1. Un rendez-vous dont la recrue phocéenne Luiz Gustavo (30 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) a déjà mesuré l'importance auprès des supporters.

"Dès mon arrivée à Marseille, on m'a parlé de cette rivalité, de ce match particulier, a raconté le milieu de terrain sur les ondes de RMC. Forcément, je suis ravi, très excité à l'idée de pouvoir le jouer. Je ne pense pas que la pression soit du coté de Paris. Certes, Paris veut faire partie des meilleures équipes du monde, mais nous on veut gagner ce match et on ne s'en cache pas. On connaît la difficulté, on connaît la qualité de l'adversaire."

Malgré ce discours ambitieux, le Brésilien, qui a échappé à la suspension pour cette rencontre, est bien conscient qu'il sera difficile de stopper son compatriote Neymar. "Museler ou arrêter Neymar, c'est très difficile. Pour moi, c'est quasi impossible de l'arrêter et de ne pas le laisser faire ce qu'il veut sur le terrain, a-t-il noté. On va tout faire pour le diminuer, le museler et faire en sorte qu'il s'exprime le moins librement possible." On a hâte d'assister à ce choc !