OM : Luiz Gustavo surpris par la L1 « Par Romain Lantheaume - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté cet été par l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain Luiz Gustavo (30 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) a découvert le championnat de France. Et après dix ans en Allemagne, le Brésilien confie avoir été agréablement surpris par le niveau de la Ligue 1. "J'aime beaucoup le championnat français. Il y a vraiment de bons joueurs avec de bonnes individualités. Ils dribblent beaucoup, a apprécié l'ancien joueur de Wolfsburg au micro de la radio RMC. J'ai été surpris de voir qu'il y a beaucoup plus de un-contre-un. En Allemagne, c'était totalement différent, il y avait moins de 'toque', de jeu, par rapport à la France. Cela m'a beaucoup marqué. Du coup, en tant que défenseur, c'est beaucoup plus dur ici parce que les joueurs sont très rapides. Mais c'est vrai, que j'aime beaucoup et je continue de découvrir ce championnat français." Après des dernières années pas toujours évidentes, les amoureux de la Ligue 1 se réjouiront d'entendre de plus en plus fréquemment ce genre de commentaires. Après des dernières années pas toujours évidentes, les amoureux de la Ligue 1 se réjouiront d'entendre de plus en plus fréquemment ce genre de commentaires.

