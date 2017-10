Lille : le terrible sentiment de Ballo-Touré « Par Romain Lantheaume - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En ouvrant le score à Amiens le 30 septembre, le latéral gauche Fodé Ballo-Touré (20 ans, 5 matchs en L1 cette saison) pensait enfin relancer Lille en ce début de saison difficile. Mais la fête a brusquement tourné au cauchemar lorsqu’une barrière du Stade de la Licorne a cédé alors que les supporters nordistes fêtaient ce but, provoquant 29 blessés et l’interruption définitive de la rencontre. Un sentiment de culpabilité a alors envahi le joueur formé au Paris Saint-Germain. "Lorsque j'ai marqué, j'ai vu la tribune s'effondrer. Des gens qui criaient. J'ai eu un peu peur. Après, nous sommes rentrés aux vestiaires. On attendait les infos. On a appris qu'il y avait quatre blessés graves. Et là, j'ai commencé à me sentir un peu coupable, a reconnu le Dogue dans les colonnes de L’Equipe. Mais sur les réseaux sociaux, les supporters m'ont réaffirmé que ce n'était pas de ma faute. Cela faisait longtemps que l'équipe n'avait pas marqué. Au contraire, ils étaient heureux que je sois venu célébrer avec eux. Je me suis senti un peu mieux." Et puis par chance, tous les supporters blessés ont pu quitter l’hôpital dès le lendemain de l’incident. Et puis par chance, tous les supporters blessés ont pu quitter l’hôpital dès le lendemain de l’incident.

News lue par 6191 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+