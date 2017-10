FIFA : beIN Sports répond aux accusations

Comme nous vous l’indiquions un peu plus tôt, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, est visé par une enquête de la justice suisse dans le cadre de ses fonctions de PDG de BeIN Media Group (voir la brève de 15h20). Alors que le dirigeant se retrouve soupçonné de corruption privée, d'escroquerie et de gestion déloyale concernant l'attribution des droits de diffusion dans certains pays des Coupes du monde 2026 et 2030, les locaux de beIN Sports ont été perquisitionnés en France et dans plusieurs pays. Le groupe a réagi à cette affaire dans un communiqué.

"Les équipes présentes sur place ont coopéré avec les autorités jusqu’à l’issue de la perquisition. BeIN Media Group réfute toutes les accusations portées par le Ministère public de la Confédération suisse (MPC). Le groupe collaborera pleinement avec les autorités et attend sereinement les suites de l’enquête", a déclaré la société qatarie. Affaire à suivre…