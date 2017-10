PSG : Emery rassurant pour Thiago Silva « Par Romain Lantheaume - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plus de peur que de mal pour Thiago Silva (33 ans, 5 matchs en L1 cette saison). Victime d'un problème musculaire à la cuisse et sorti sur civière lors du match entre le Brésil et la Bolivie (0-0) le 5 octobre, le défenseur central du Paris Saint-Germain souffre d’une blessure sans gravité alors que plusieurs semaines d’absence étaient initialement redoutées. "Thiago Silva est passé ce matin au centre d’entraînement, a expliqué l’entraîneur francilien Unai Emery ce jeudi en conférence de presse. On pense que sa blessure n’est pas importante. Il ne sera peut-être pas dans le groupe samedi (contre Dijon, ndlr) mais mercredi (à Anderlecht, ndlr) oui." Des nouvelles rassurantes alors que les matchs vont s’enchaîner au cours des prochaines semaines. Des nouvelles rassurantes alors que les matchs vont s’enchaîner au cours des prochaines semaines.

