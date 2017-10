Lyon : Ghezzal privé de retrouvailles

Parti à l'AS Monaco cet été au terme de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, l'ailier Rachid Ghezzal (25 ans, 5 apparitions et 1 but en L1 cette saison) va rater les retrouvailles avec son club formateur. En effet, l'international algérien est laissé au repos et il ne figure pas dans le groupe retenu par l'ASM pour le déplacement au Groupama Stadium vendredi (20h45) en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Radamel Falcao est également ménagé et absent, tout comme Stevan Jovetic, blessé, et Fabinho, suspendu.

Subasic, Benaglio, Sy - Glik, Jemerson, Jorge, Kongolo, Sidibé, Touré - Boschilia, Lemar, Meite, Moutinho, N'Doram, Lopes, Traoré, Tielemans - Baldé, Carrillo, Diakhaby.