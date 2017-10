Rennes : Gourcuff, une conférence tendue

Actuellement 15e au classement de la Ligue 1, Rennes connaît un début de saison difficile. Dans un climat particulièrement tendu, l'entraîneur breton Christian Gourcuff s'est présenté en conférence de presse ce jeudi pour finalement partir après seulement 8 minutes !

"On a 6 points, évidemment toutes les personnes qui aiment Rennes sont déçues et la situation devient de plus en plus nerveuse dans l'environnement, c'est un scénario classique dans ce contexte. La qualité, c'est de se concentrer sur le foot et sur le travail, c'est qu'on s'efforce de faire. En ce qui me concerne, je reste très concentré sur mon boulot et c'est aussi ce que je demande aux joueurs. Merci", a lancé Gourcuff avant de quitter la salle devant des journalistes étonnés.

Une scène révélatrice de la forte tension actuelle à Rennes...