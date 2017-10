FIFA : Al-Khelaïfi visé par une enquête !

FIFA : Al-Khelaïfi visé par une enquêt e ! « Par Damien Da Silva - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voici une affaire gênante pour le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi ! PDG de BeIN Media Group, l'homme d'affaires se retrouve soupçonné par la justice suisse de corruption privée, d'escroquerie et de gestion déloyale concernant l'attribution des droits de diffusion dans certains pays des Coupes du Monde 2026 et 2030. "Jérôme Valcke (ancien secrétaire de la FIFA, ndlr) est soupçonné d'avoir accepté des avantages indus en lien avec l'octroi de droits média dans certains pays de la part d'un homme d'affaires dans le domaine des droits sportifs en ce qui concerne les Coupes du monde de football de la FIFA de 2018, 2022, 2026 et 2030 et de la part de Nasser Al-Khelaïfi en ce qui concerne les Coupes du monde de la FIFA de 2026 et 2030", a précisé la justice suisse.

News lue par 7966 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+