PSG : le Ballon d'Or, Emery veut aider Neymar « Par Damien Da Silva - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lundi (voir ici), le média France Football a dévoilé la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2017. Sans surprise, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar (25 ans, 6 matchs et 6 buts en L1 cette saison) figure parmi les candidats à cette distinction individuelle et son entraîneur Unai Emery compte bien l'aider, à l'avenir, à la remporter. "Nous voulons le meilleur. Nous allons aider Neymar pour être dans les candidats et pour gagner ce trophée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs très forts dans le monde. Pour le futur, nous allons travailler et l'aider à être un candidat important pour ce trophée", a confié le technicien espagnol devant la presse. Pour cette édition, le Ballon d'Or semble déjà promis au buteur du Real Madrid Cristiano Ronaldo. Pour cette édition, le Ballon d'Or semble déjà promis au buteur du Real Madrid Cristiano Ronaldo.

