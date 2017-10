Arsenal : Wilshere commence à s'inquiéter « Par Romain Lantheaume - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Entre blessures et méforme, le milieu de terrain Jack Wilshere (25 ans, 3 matchs toutes compétitions cette saison) n’a plus porté les couleurs de l’Angleterre depuis l’Euro 2016. Et le Gunner sait qu’il sera difficile de revenir dans les petits papiers du sélectionneur Gareth Southgate avec son faible temps de jeu à Arsenal. Dans ces conditions, le quotidien The Times révèle que le Britannique songe de plus en plus à changer d’air cet hiver afin de trouver une nouvelle destination, qui lui permettrait d’enchaîner les matchs avant le Mondial 2018. Comme d’autres, l’Anglais sera en fin de contrat en juin prochain et, en l’absence de prolongation, une vente en janvier constitue la dernière occasion pour Arsenal de ne pas laisser le joueur partir gratuitement. De son côté, l’entraîneur Arsène Wenger est prêt à lui laisser quelques mois pour le convaincre qu’il mérite d’être prolongé. Mais si c’est pour faire banquette, pas sûr que cette proposition intéresse Wilshere…

News lue par 3207 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+