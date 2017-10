Sondage MF : la France ira en quarts du Mondial « Par Damien Da Silva - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions votre pronostic sur le parcours de l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Et vous êtes, dans l'ensemble, optimistes pour les Bleus ! Sur les 15 590 votes recensés, 33,1% des votants voient l'équipe de France aller jusqu'en quarts de finale du Mondial ! La finale (21,1%) ou la demi-finale (18,9%) reste atteignable par une bonne partie des lecteurs. Quant aux 8es de finale (14,9%), et une piteuse élimination au 1er tour (12,1%), espérons que ces lecteurs voient mal ! Dès à présent, dites-nous quel est l'adversaire le plus à craindre pour la France en perspective de ce Mondial 2018. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous quel est l'adversaire le plus à craindre pour la France en perspective de ce Mondial 2018. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

