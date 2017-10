Arsenal : Sanchez et Özil vendus cet hiver ?

Arsenal : Sanchez et Özil vendus cet hive r ? « Par Damien Da Silva - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Libres en juin prochain, le milieu offensif Mesut Özil (28 ans, 5 matchs en Premier League cette saison) et l'attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 5 matchs en Premier League cette saison) n'ont toujours pas trouvé un accord pour prolonger avec Arsenal. Et si les deux hommes ont été retenus cet été malgré de nombreux courtisans, la situation pourrait être différente cet hiver ! "Un départ cet hiver ? Dans ce type de situation, il faut envisager toutes les solutions. Donc oui, c'est possible. Özil ? J'ai l'impression qu'il veut rester. Je l'ai toujours dit, même si nous n'avons pas signé d'accord, ça ne veut pas dire qu'ils vont partir. Ils sont tous les deux heureux, j'espère que la situation va se régler. Mais pour l'instant, il n'y a rien à annoncer", a confié l'entraîneur londonien Arsène Wenger devant les médias. En janvier, Arsenal pourrait donc accepter de vendre les deux joueurs pour récupérer de beaux chèques. En janvier, Arsenal pourrait donc accepter de vendre les deux joueurs pour récupérer de beaux chèques.

