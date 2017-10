Man Utd : jackpot en vue pour Mourinho ?

Man Utd : jackpot en vue pour Mourinh o ? Par Damien Da Silva - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une première saison réussie à Manchester United avec notamment le sacre en Europa League, l'entraîneur José Mourinho a parfaitement débuté cet exercice 2017-2018 avec un bilan de 9 victoires, 1 nul et 1 défaite toutes compétitions confondues. Et le technicien portugais pourrait être rapidement récompensé des belles performances des Red Devils. En effet, d'après le tabloïd britannique The Sun, les dirigeants mancuniens veulent prolonger le contrat du Lusitanien jusqu'en juin 2022. Sur cette période, Mourinho pourrait ainsi empocher un véritable jackpot : 72 millions d'euros. Actuellement en tête de la Premier League avec Manchester City, Manchester United semble retrouver son lustre d'antan avec le Special One.

