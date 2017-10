Arsenal : Giroud, deux pistes pour l'été « Par Romain Lantheaume - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Confronté à un temps de jeu limité à Arsenal, Olivier Giroud (31 ans, 7 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) pourrait finir par envisager un départ au cours des prochains mois. Si un transfert en janvier lui permettrait de se mettre plus en vue avant le Mondial 2018, le Gunner pourrait également patienter jusqu'à l'été prochain. Si c'est le cas, le site Calcio Mercato fait état de l'intérêt de deux écuries de Serie A pour le Français, la Juventus Turin et l'Inter Milan, qui pensent à lui comme doublure. Dans les deux cas, l'ancien Montpelliérain devrait donc faire face à la concurrence d'un avant-centre bien installé avec Gonzalo Higuain dans le Piémont et Mauro Icardi en Lombardie. Puis, pour l'instant, le coach d'Arsenal Arsène Wenger ne veut pas lâcher son compatriote.

