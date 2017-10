EdF : l'avenir de Deschamps, Le Graët tempère

Comme nous vous l'indiquions jeudi (voir ici), la radio RMC assurait que le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps allait prolonger son contrat à la tête des Bleus jusqu'en juin 2020. Mais de son côté, le président de la FFF Nöel Le Graët a calmé le jeu par rapport à cette rumeur.

"Je vais d'abord discuter avec lui. Là, on vient de se qualifier, on a le temps. On va déjà voir comme Didier envisage son avenir. On a une relation suffisamment forte pour procéder ainsi, tranquillement, et prendre notre temps", a commenté le dirigeant tricolore pour le quotidien L'Equipe.

Sauf échec retentissant en Russie lors du Mondial 2018, Deschamps semble tout de même bien parti pour conserver son poste.