Lyon : quand Genesio cite Guardiola « Par Romain Lantheaume - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au cours des derniers matchs de l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur Bruno Genesio a placé l’ailier Memphis Depay (23 ans, 7 matchs et 2 buts en L1 cette saison) en concurrence avec le jeune milieu offensif Houssem Aouar (19 ans, 3 apparitions et 1 but en L1 cette saison). Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le technicien a confié toutes ses difficultés à trancher entre ces deux éléments. "De toute façon, les choix sont toujours compliqués. (…) Parfois, quand vous faites un choix entre deux joueurs, ça se tient à tellement peu de choses, a admis le Lyonnais. Je vais citer un grand entraîneur, Guardiola, qui dans un reportage, a dit ça. Il dit que parfois il aligne un joueur et il ne sait pas pourquoi il aligne celui-ci et pas l’autre. Enfin, il ne le sait pas… Voilà… Pour moi, c’est toujours en fonction de l’équipe. Améliorer l’équipe, faire l’équipe qui est la plus performante possible avant le match. Ce qui est toujours plus dur à faire qu’après le match." Genesio qui cite du Guardiola ? Une situation plutôt cocasse lorsqu’on sait que les détracteurs du Gone le surnomment ironiquement "Pep Genesio" ! Genesio qui cite du Guardiola ? Une situation plutôt cocasse lorsqu’on sait que les détracteurs du Gone le surnomment ironiquement "Pep Genesio" !

