Pérou : Falcao, les joueurs démentent tout pacte « Par Romain Lantheaume - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans la nuit de mardi à mercredi, l’attaquant Radamel Falcao (31 ans, 61 sélections et 28 buts) a eu une attitude suspecte en parlant, main devant la bouche, avec ses adversaires lors du match nul entre la Colombie et le Pérou (1-1), alors que ce score arrangeait les deux équipes (voir ici). Mais, contrairement à ce qu’avançait la presse locale, les Péruviens démentent tout pacte conclu avec le Cafetero. "Dans les cinq dernières minutes, les Colombiens se sont approchés. Ils savaient quelle était la situation sur les autres terrains. On a donc géré le match comme il se devait, a raconté le milieu de terrain Renato Tapia (22 ans) à la chaîne Panamericana TV. J'ai parlé avec Radamel qui m'a dit qu'on était qualifiés tous les deux, mais c'est du football et on joue pour gagner." Des propos tout de même assez ambigus... En tout cas, qu’elles se soient concertées ou pas, les deux sélections se sont largement contentées de ce résultat sur la fin. Du coup, voilà la Colombie qualifiée pour la Coupe du monde 2018, tandis que les Incas affronteront la Nouvelle-Zélande en barrages. Des propos tout de même assez ambigus... En tout cas, qu’elles se soient concertées ou pas, les deux sélections se sont largement contentées de ce résultat sur la fin. Du coup, voilà la Colombie qualifiée pour la Coupe du monde 2018, tandis que les Incas affronteront la Nouvelle-Zélande en barrages.

News lue par 11789 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+