PSG : Mbappé "plus pro" que Messi à 18 ans

Témoin privilégié de l'éclosion de Lionel Messi (30 ans, 7 matchs et 11 buts en Liga cette saison) durant son passage au FC Barcelone (2004-2007), l'ancien attaquant Ludovic Giuly a également surveillé de près les débuts d'un autre talent, Kylian Mbappé (18 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 avec Paris SG cette saison), avec son ancien club l'AS Monaco. Et d'après le finaliste de la Ligue des Champions 2004, la recrue du Paris Saint-Germain possède quelque chose en plus par rapport à la Pulga ! "Mbappé est plus professionnel que Messi au même âge, a souligné celui qui est désormais ambassadeur de l'ASM auprès du quotidien Le Parisien. Il sait mieux gérer son corps. Léo avait beaucoup de soucis lors de sa croissance avec sa santé. C'était plus compliqué pour lui. Kylian a l'avantage de savoir se connaître et de bien récupérer." On ne peut que souhaiter au natif de Bondy de connaître une carrière du niveau de celle de l'Argentin.

