PSG : Ben Arfa remercie le club...

Invité par le Variétés Club de France à disputer un match de charité ce mercredi, Hatem Ben Arfa (30 ans) a été libéré par le Paris Saint-Germain pour l'occasion. En marge de cette rencontre, le milieu offensif a remercié ironiquement son club de l'avoir laissé disputer sa première rencontre de la saison.

"C’est un plaisir et je remercie aussi le PSG de m’avoir permis de venir ici. Apparemment c'est un match officiel, donc ça va être mon premier match officiel, a indiqué l'ancien Niçois. Ça fait plaisir, c'est pour la fondation. C'est surtout la cause qui fait plaisir. Et avoir une fraîcheur, parce que même s'ils ont un certain âge, dans le vestiaire on sent qu'ils sont contents de se retrouver et ils sont excités à l'idée de jouer sur le terrain. Donc je suis content."

Une bouffée d'air bienvenue pour Ben Arfa.