Nantes : pour Ranieri, la L1 a changé Par Eric Bethsy - Le 11/10/2017

Nommé entraîneur du FC Nantes en juin dernier, Claudio Ranieri a redécouvert une autre Ligue 1. Depuis son départ de l'AS Monaco en 2014, l'Italien estime que le championnat français a progressé grâce au travail de certains de ses homologues. "Il y a toujours beaucoup de talents. Et des entraîneurs sont arrivés et ont proposé de nouvelles idées. Bielsa le fait à Lille, Favre se débrouille très bien à Nice, Rudi Garcia est revenu à Marseille, Jardim a encadré Monaco, a énuméré le coach des Canaris dans La Gazzetta dello Sport. L'Euro a permis de construire de nouveaux stades et à Nantes, on planifie un nouveau projet. La Ligue 1 gagne du terrain. Ce n'est pas un championnat de conte de fées." Ce n'est pas un hasard si la L1 attire de plus en plus d'entraîneurs de renom.

