EdF : B. Matuidi - "pas flamboyant"

Sans convaincre, l'équipe de France est tout de même parvenue à se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Mais Blaise Matuidi (30 ans, 60 sélections, 9 buts) est le premier à reconnaître que les Bleus ne sont pas emballants sur le plan du jeu.

"Les critiques sont toujours bonnes à prendre. On a conscience que notre jeu, sur les deux ou trois derniers matchs, n'a vraiment pas été flamboyant. On est conscient qu'on peut faire mieux, a reconnu le milieu de terrain tricolore sur RMC. Si on peut gagner avec la manière tant mieux, mais le plus important reste le résultat. Bien sûr qu'on doit s'améliorer. On a un groupe de qualité, avec beaucoup de talent, donc on a conscience qu'on peut faire mieux. Il y a énormément de potentiel dans cette équipe et je pense une grande marge de progression. C'est le côté positif."

Le côté positif reste avant tout cette qualification directe pour le Mondial.