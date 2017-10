Bordeaux : Malcom restera si... « Par Eric Bethsy - Le 11/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Retenu malgré l’intérêt du Borussia Dortmund cet été, l’ailier des Girondins de Bordeaux Malcom (20 ans, 8 matchs et 4 buts en L1 cette saison) sera difficile à retenir lors du prochain mercato estival. Sauf si les Marine et Blanc atteignent un objectif précis, à savoir une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. "Oui, si Bordeaux se qualifie en Ligue des Champions, je pourrais rester aux Girondins, a indiqué le Bordelais dans un entretien accordé à SFR Sport. Mais il faut d’abord penser à faire notre travail pour ensuite pouvoir penser à la Ligue des Champions. Si on continue comme ça, je pense qu’on va aller chercher quelque chose." Auteur d’un excellent début de saison, Malcom a prolongé son contrat jusqu’en 2021 le mois dernier. Auteur d’un excellent début de saison, Malcom a prolongé son contrat jusqu’en 2021 le mois dernier.

